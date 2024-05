Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o ancheta impotriva Facebook si Instagram, rețelele de socializare ale Meta, suspectate ca nu ar fi respectat obligatiile in materie de combatere a dezinformarii inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.„Aceasta Comisie a creat instrumente pentru a proteja cetatenii…

- Cristian Popescu Pedone muta batalia pentru Primaria Generala pe platforma TikTok. „Va aștept, pac-pac-pac, sa inebuneasca lumea!”. The post Pac-pac, Piedone, la atac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Meta propune o scadere semnificativa a prețului pentru abonamentele la Facebook și Instagram in incercarea de a liniști ingrijorarile tot mai mari ale avocaților pentru protecția vieții private și ale organismelor de reglementare. Reducerea de preț propusa, de la 9,99 euro la 5,99 euro pe luna pentru…

- Fostul parlamentar și prefect de Gorj, Dan Ilie Morega a fost pus sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Masura a fost dispusa de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București. „Din probele administrate in cauza…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ucise in capitala canadiana Ottawa, miercuri seara tarziu, a anuntat joi politia, un caz care zguduie o tara in care crimele in masa sunt rare, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Six people — four children and two adults — were killed at a home…

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily Mail ca Meta…

- Rețelele de socializare Facebook și Instagram au cazut in Romania. Utilizatorii rețelelor de socializare care au vrut sa-și acceseze conturile nu s-au putut loga. Mai mult decat atat, utilizatorii au fost deconectați de pe dispozitivele pe care erau logați. D.Constantin The post Facebook și Instagram…

- Un barbat a primit o amenda uriașa și o interdicție de șase luni de a conduce, dupa ce poliția l-a prins cu un permis de conducere fals pe care l-a achiziționat de pe internet. E vorba despre un șofer roman, relateaza cotidianul regional Provinciale Zeeuwse Courant. Inculpatul este de origine romana…