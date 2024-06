Stiri pe aceeasi tema

- Un document aparut recent a dezvaluit ca Forțele de Aparare Israeliene (FDI) și structurile de informații aveau cunoștințe detaliate despre planul Hamas de a ataca Israelul și de a rapi 250 de persoane cu cateva saptamani inainte de masacrul din 7 octombrie. Documentul, care a fost realizat de Divizia…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața la magazinul Dedeman din Botoșani. Planul roșu de intervenție a fost activat. La fata locului are loc in prezent o adevarata desfasurare de forte. Au ajuns mai multe echipaje de politie, pompieri si 6 ambulante si ambulanta de victime multiple. Peste…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața la magazinul Dedeman din Botoșani. Planul roșu de intervenție a fost activat. La fata locului are loc in prezent o adevarata desfasurare de forte. Au ajuns mai multe echipaje de politie, pompieri si 6 ambulante si ambulanta de victime multiple. Magazinul…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața la magazinul Dedeman din Botoșani. Planul roșu de intervenție a fost activat. La fata locului are loc in prezent o adevarata desfasurare de forte. Au ajuns mai multe echipaje de politie, pompieri si 6 ambulante si ambulanta de victime multiple. Magazinul…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața la magazinul Dedeman din Botoșani. Planul roșu de intervenție a fost activat. La fata locului are loc in prezent o adevarata desfasurare de forte. Au ajuns mai multe echipaje de politie, pompieri si 6 ambulante si ambulanta de victime multiple. Magazinul…

- Un barbat a fost impușcat și mai multe persoane, inclusiv un bebeluș de noua luni, ar fi fost injunghiate intr-un mall din Sydney. Mulțimile au putut fi vazute fugind din centrul comercial Westfield de la intersecția Bondi, unde presa locala spune ca patru persoane au murit. Poliția intervine intr-un…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…