Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a comentat pentru prima data numirea lui Edi Iordanescu (43 de ani) in postul de selecționer al Romaniei. Dan Petrescu a fost ofertat de FRF inaintea lui Edi Iordanescu. Nu a putut accepta postul de selecționer din cauza clauzei de rezilere pe…

- Fundașul CFR-ului, Mike Cestor, a greșit decisiv cu FCSB (3-3), Dan Petrescu l-a criticat, ceea ce ar putea insemna cale libera spre Banie. Rotaru ar fi dispus sa dea cel mult 100.000 de euro. Finanțatorul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, face eforturi pentru a-i aduce lui Laurențiu Reghecampf un…

- CFR Cluj a anunțat transferul atacantului Cristian Neguț (26 de ani), de la Chindia Targoviște. „Bine ai venit, Cristian Neguț! Suntem bucuroși sa va anunțam ca incepand de astazi Cristian Neguț, fostul jucator al Chindiei Targoviște, este noul fotbalist al CFR-ului! Ii uram bun venit la CFR Cluj și…

- Denis Alibec se afla intr-o situatie ingrata. Se antreneaza singur la CFR Cluj pentru ca Dan Petrescu nu l-a luat in cantonamentul din Spania, iar viitorul sau din punct de vedere sportiv nu suna deloc bine.Sub contract cu Kayserispor, Alibec are un venit extraordinar, dar s-ar putea vedea in situatia…

- Transferul lui Marko Dugandzic (27 de ani) la CFR Cluj l-a surprins total pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. MM contesta valoarea atacantului croat și spune ca nu ințelege de ce „feroviarii” aleg sa semneze in continuare atacanți de careu, in condițiile in care au acel post acoperit. Mihai…

- S-a retras din fotbal în vara lui 2020 din cauza problemelor medicale (la inima), iar recent a dezvaluit o parte dintre secretele antrenorului Dan Petrescu. George Țucudean a câștigat trei titluri alaturi de CFR Cluj, grupare pentru care a bifat 62 de meciuri.Țucudean ocupa un loc important…

- Sergiu Buș (29 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu rivala roș-albaștrilor din lupta pentru titlu, CFR Cluj! Gigi Becali (63), finanțatorul vicecampioanei Romaniei, a comentat mutarea. Patronul celor de la FCSB nu este impresionat de transferul lui Buș la CFR Cluj, latifundiarul…

- Fostul internațional Florin Prunea (53 de ani) avertizeaza conducerea clubului CFR Cluj cu privire la Adrian Mutu (52), pe care nu-l considera suficient de pregatit pentru a antrena echipa campioana in prezent. Federația Romana de Fotbal incearca sa-l aduca pe Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj,…