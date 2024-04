Dan Petrescu, noul antrenor al CFR Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a transmis ca Dan Petrescu a semnat cu echipa lui un contract pe 3 ani, imediat dupa eșecul cu FCSB, 0-1 Petrescu va preluat banca tehnica la vara, dupa finalul sezonului, insa contractul e deja semnat. In ultimele 6 etape din play-off, de CFR Cluj ar urma sa se…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #4 din play-off-ul Superligii. Partida din Gruia va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #4 din play-off-ul și play-out-ul Superligii.…

- Gici Becali, patronul de la FCSB, a comentat iminenta revenire a lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Petrescu e liber de contract dupa desparțirea de Jeonbuk, dar mai are de pus la punct detalii financiare cu sud-coreenii și inca nu a semnat cu CFR Cluj. Ar fi insa extrem de aproape de o revenire in Gruia.…

- In urma cu patru zile, CFR Cluj a ramas fara antrenor și președinte dupa ce Adrian Mutu și Cristi Balaj au decis sa demisioneze, in urma eșecului suferit in Cupa Romaniei cu Corvinul Hunedoara, 0-4. Deși gruparea din Gruia și-a revenit rapid dupa umilința istorica contra unei formații din divizia secunda,…

- Umilința inregistrata de CFR Cluj la Hunedoara, 0-4 cu Corvinul, a declanșat un adevarat tsunami in randul oficialilor formației din Gruia. In acest moment, Ovidiu Hoban (41 de ani) este antrenorul echipei, iar Marius Bilașco (42 de ani) a devenit numarul 1 din club.​​Eșecul usturator din sferturile…

- Nelutu Varga a vorbit despre viitorul antrenor al echipei cand a fost intrebat daca Dorinel Munteanu poate fi o solutie. Patronul celor de la CFR Cluj a spus ca inca nu e momentul sa se gandeasca la noul antrenor, dar nu a negat ca Dorinel Munteanu poate fi o varianta. De altfel, Varga a spus […] The…

- Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul Rapidului, i-a chemat la poza, la stadionul din Gruia, pe foști amici de la CFR Cluj, iar Alexandru Ionița II nu l-a uitat pe antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, alaturi de care n-a avut cea mai calda relație. Rapid a invins in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, și a…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a declarat ca se gandește doar la victorie in meciul cu Rapid, fosta sa echipa. CFR Cluj - Rapid are loc sambata, de la ora 21:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport, Prima Sport și Digi Sport Adrian Mutu recunoaște ca meciul…