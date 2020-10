Noi detalii de la ministrul Educației despre stimulentul financiar acordat profesorilor Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca se va face o analiza la Guvern pentru a vedea daca exista fonduri pentru acordarea stimulentului financiar pentru profesori și a personalului auxiliar, așa cum prevede proiectul de lege adoptat de Parlament. ”Analizam inițiativa adoptata in Camera Deputaților sa vedem daca exista resurse bugetare. Sigur, ca și cadrele didactice și persoanul auxiliar merita sa primeasca un astfel de stimulent. Toți cei din sistemul educațional sunt expuși la acest virus. Aș vrea sa fac un apel la responsabilitate din partea tuturor, pentru ca in acest moment trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

