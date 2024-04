România va avea o nouă lege a Apărării Naționale. MAI și NATO, în prim-plan Ministerul Apararii Naționale pregatește o noua lege a Apararii Naționale, care prevede, printre altele, crearea unui centru național militar de comanda, care sa coordoneze și trupele NATO aflate pe teritoriul Romaniei. Noua lege a apararii mai prevede și militarizarea angajaților MAI in situația starii de mobilizare sau de razboi. Proiectul, publicat de MApN, urmeaza sa fie trimis in Parlament, dupa adoptarea in Guvern. Modificari și completari fața de vechea lege Iata cateva din cele mai importante noutați aduse de noua lege: Este introdusa noțiunea de amenințari hibride la adresa Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

