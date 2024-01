Stiri pe aceeasi tema

- Roverul Perseverance al NASA a colectat date care confirma existența unor sedimente lacustre antice depuse de apa care a umplut candva un bazin gigantic de pe Marte numit craterul Jerezo, potrivit unui studiu publicat vineri, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Descoperirile obținute in urma observațiilor…

- Lumea este plina de pericole. Planeta a inceput anul 2024 cu razboaie in Gaza si Ucraina, rivalitate intre superputeri, schimbari climatice si crestere economica lenta. Posibila revenire a lui Donald Trump ca presedinte al SUA este un alt risc. Dar sunt si scenarii mai optimiste si chiar si in cazul…

- Un vulcan stins din Romania s-ar putea reactiva in doar cateva saptamani ● Unul dintre cei mai eficienți pradatori din natura traiește cu voi in casa ● Roverul Perseverance a mai descifrat un mister al planetei Marte

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a indemnat pe liderii mondiali prezenți la summitul COP28 privind clima sa planifice un viitor fara combustibili fosili, afirmand ca nu exista alta cale de a limita incalzirea globala, noteaza Reuters.

- Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) a desfasurat doua operatiuni de sabotaj asupra trenurilor rusesti care transporta carburant in regiunea Buriatia, in Extremul Orient rus, a declarat vineri pentru France Presse o sursa din structura militara de la Kiev, in timp ce ziarul rus Kommersant a scris,…

- Angajamentele statale actuale privind emisiile de gaze cu efect de sera in scopul limitarii incalzirii globale vor duce in continuare omenirea catre o incalzire a climei cu aproape 3 grade Celsius in acest secol, potrivit unei analize ONU publicate luni, informeaza Reuters.

- Racheta a decolat de la centrul de lansare Starbase al companiei lui Elon Musk, langa Boca Chica, in Texas, zburand la aproximativ 55 mile (90 km) deasupra solului, intr-un zbor planificat sa dureze 90 de minute in spatiu, transmite Reuters, citat de news.ro . Probleme au inceput imediat dupa decolare,…

- Agentii Serviciului secret al SUA care o protejeaza pe nepoata presedintelui american Joe Biden au deschis focul duminica seara, dupa ce trei indivizi au incercat sa patrunda intr-un vehicul fara insemne al acestui serviciu insarcinat cu paza sefului statului si a familiei sale, relateaza luni agentia…