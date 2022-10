Noi cantităţi de seminţe de plante au fost ­depuse în „Depozitul Apocalipsei“ din Arctica Un depozit construit pe o insula din Arctica pentru a conserva semintele culturilor agricole din lumea intreaga in fata riscurilor de razboi, boli si alte evenimente catastrofale a primit noi cantitati de seminte, inclusiv pentru prima data din Irak si din Uruguay, a anuntat Ministerul pentru Agricultura si Alimente din Norvegia, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Rezerva Mondiala de Seminte din Svalbard, depozitata in grote sapate in permafrostul de pe insula norvegiana Spitsbergen, aflata la jumatatea distantei dintre Europa si Polul Nord, este deschisa doar de trei ori pe an pentru a limita… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

