Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca pe linia 368, care circula spre cartierul Drumul Taberei, au fost introduse, din 1 martie, sase autobuze electrice."Incepand de la 1 martie, sase autobuze electrice circula si pe linia 368. Traseul deserveste o parte importanta din cartierul Drumul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca sase autobuze electrice circula si pe linia 368.”Incepand de la 1 martie, 6 autobuze electrice circula si pe linia 368. Traseul deserveste o parte importanta din cartierul Drumul Taberei – cu plecare de la Valea Oltului - si se…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, prezinta stadiul lucrarilor la Podul Grant, el afirmand ca la pasajul principal, traversele liniei de tramvai sunt montate in proportie de 80%, iar sinele pentru linia de tramvai in proportie de 70%. ”Stadiul lucrarilor la Podul Grant. La pasajul principal: Traversele…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța faptul ca 15 troleibuze Solaris au ajuns in traficul din București. Aceste troleibuze au o lungime de 12 metri, sunt dotate cu toate facilitațile moderne și o autonomie de 20 de kilometri. ”15 troleibuze Solaris din cele 100 achiziționate de Primaria Municipiului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca noile troleibuze Solaris vor fi date in folosința incepand cu data de 3 februarie. Acestea vor funcționa pe traseul liniei 61, care va inlocui linia de autobuz 336. Potrivit primarului general, troleibuzele Solaris vor circula pe linia 61, care…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, duminica, faptul ca in cursul acestui an pe strazile Capitalei vor circula o suta de tramvaie noi, o suta de troleibuze si noi si o suta de autobuze electrice, potrivit news.ro.„In 2024 toate cele 100 de tramvaie noi, 100 de noi troleibuze si 100 de…

- Șase autobuze electrice vor intra de sambata pe traseu, pe linia 330, urmand ca in data de 11 decembrie acestea sa intre și pe linia 335, traseele celor doua linii realizand legatura dintre nordul și estul Capitalei, informeaza Mediafax.„Astazi (vineri - n.r.) am ieșit pe traseu in probe cu un autobuz…

- Șase autobuze electrice vor intra de sambata pe traseu, pe linia 330 din CapitalaȘase autobuze electrice vor intra de sambata pe traseu, pe linia 330, urmand ca in data de 11 decembrie acestea sa intre și pe linia 335, traseele celor doua linii realizand legatura dintre nordul și estul Capitalei.…