- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte opt au fost ranite, dupa doua atentate cu bomba care au avut loc luni dimineata in centrul orasului Kabul, in apropierea sediului serviciului de informatii afgan si a unui minister, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- O explozie la Kabul s-a soldat cu cel putin patru morti luni dimineata, la o ora de varf; un purtator de cuvant al ministerului afgan de interne a declarat agentiei France Presse ca toate victimele sunt din randul civililor si ca a fost un atentat sinucigas comis de un motociclist. Deflagratia a…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 57 au fost ranite duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant al…

- Putin inainte de miezul noptii cateva sute de oameni s au adunat in fata Ministerului de Interne, si in fata Muzeului de Arta a Romaniei fostul Palat Regal, unde si au exprimat nemultumirea pentru modul in care a actionat politia, potrivit B1Tv. Un tanar a fost incatusat, dupa ce a proiectat mesajul…

- In avionul apartinand Lite Air Express se aflau sase persoane, intre care doi piloti. Avionul s-a prabusit peste casa unei femei in varsta de 80 de ani, care, din nefericire, se afla in incinta in momentul accidentului. Locuinta a luat foc. Toate cele sapte persoane au murit, a anuntat purtatorul…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Un incident major, urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP,