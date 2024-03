Ninsoare abundentă în județul Brașov. Restricții de circulație pe DN 73A Ninsoarea abundenta de luni din judetul Brasov a afectat circulația pe drumul national 73A, intre localitatile Predeal si Rasnov. Luni dimineata, acest drum era inchis pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 3,5 tone. Astfel, au fost impuse restrictii de circulatie pe drumul național 73 A pana la ora 12.00. „Traficul rutier este restrictionat pe DN 73 A pentru vehiculele cu masa totala mai mare de 3,5 tone, pe sectorul de drum in cuprins intre localitatile Predeal si Rasnov, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile (ninsoare abundenta)”, a anuntat Politia judeteana Brasov. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

