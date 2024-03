Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent, luni, in judetul Brasov, cel mai afectat tronson rutier fiind drumul national 73A, intre localitatile Predeal si Rasnov. Acest tronson rutier este inchis, luni dimineata, pentru autovehiculele cu masa totala mai mare de 3,5 tone, potrivit news.ro „Traficul rutier este restrictionat pe…

- Traficul rutier se desfașoara cu restricții pe DN73A, intre localitațile Rașnov și Predeal, ca urmare a unui accident de circulație ce a avut loc cu puțin timp in urma, transmite IPJ Brașov. Potrivit polițiștilor, in accident a fost implicat un singur autovehicul, care a acroșat un parapet de protecție,…