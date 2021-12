„Ninge” în Bariera Vâlcii Intr-un cartier al Craiovei „ninge”, spun locuitorii. Nu ninge cu zapada ci cu praf de carbune si cenusa de la cosurile Electrocentralei din Bariera Valcii.„Oameni buni…de cateva zile ninge abundent in Bariera Valcii. Nu ninge cu zapada, asa cum ar fi normal, ci cu”otrava”, spune un craiovean pe pagina sa de Facebook. In fapt, craioveanul se refera la praful de carbune si cenusa de la Electrocentrale Craiova II. In perioada de iarna acesta este mai suparator ca in oricare parte a anului. Iarna este perioada in care Termo II merge cu motoarele turate pentru a produce caldura pentru oras.Craiovenii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

