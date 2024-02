Stiri pe aceeasi tema

- Igor Lednik, detinut politic, jurnalist și persoana publica, in varsta de 64 de ani, a murit in colonia corecționala nr. 15 din Moghilev. El a fost condamnat la trei ani de inchisoare intr-un caz de defaimare a liderului autoritar al Belarus, Aleksandr Lukașenko, pentru publicarea unui articol intr-o…

- "Rusia nu accepta solicitarile de ancheta internaționala cu privire la moartea lui Aleksei Navalnii, mai ales daca acestea provin de la Josep Borrell", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de "Tass", relateaza Rador Radio Romania. Peskov a raspuns și cuvintelor adresate…

- Tragedie in SUA! Directorul celei mai mari banci din Nigeria a murit, impreuna cu familia, intr-un accident de elicopterDirectorul celei mai mari banci din Nigeria si un fost presedinte al bursei tarii africane au murit intr-un accident de elicopter in Statele Unite ale Americii, in California, au…

- Cel putin 50 de persoane au murit in aceasta saptamana din cauza vremii severe de iarna care afecteaza Statele Unite, au anuntat autoritatile si presa locala, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Cel putin 21 de mineri si-au pierdut viata si alti cativa au fost dati disparuti dupa ce o mina de aur din Tanzania s-a prabusit in urma unor ploi abundente care au afectat sambata dimineata regiunea Simiyu din nordul tarii, a anuntat un comisar local

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a raspuns apelurilor lansate de premierul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, in care acesta indemna Kievul sa accepte pierderea temporara a unor teritorii, "de dragul unui armistițiu" cu Rusia, conform RBC, scrie Rador Radio Romania.O reactie la…

- Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DN 25, la intrarea in localitatea Tudor Vladimirescu, judetul Galati. Primele informatii arata ca o persoana a murit si cel putin 4 sunt ranite. Drumul este blocat.

- Cel putin 63 de persoane au fost ucise in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile diluviene care au cazut in nordul Tanzaniei, potrivit unui nou bilant comunicat, luni, de autoritatile din aceasta tara africana, informeaza AFP, potrivit Agerpres.