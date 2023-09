Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat dat publicitații duminica, autorii loviturii de stat din Niger au anunțat ca dispun de „dovezi pentru a-i deferi instituțiilor juridice naționale și internaționale competente pe președintele demis și pe complicii sai locali ori aflați in strainatate pentru inalta tradare și atingere…

- Situația explodeaza in Africa - Franța a trimis avioane militare in Niger pentru a evacua francezi și europeni / VideoFranta a inceput marti sa-si evacueze cetatenii din Niger, unde un puci l-a rasturnat de la putere, la 26 iulie, pe presedintele Mohamed Bazoum, iar doua avioane militare inchiriate…

- Președintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby, s-a intalnit duminica (30 iulie) cu șeful loviturii de stat nigeriene, generalul Abdourahamane Tiani, in capitala Nigerului, Niamey, dupa ce a participat la un summit cu liderii statelor din Africa de Vest. Blocul de 15 națiuni ECOWAS a impus sancțiuni și…

- Militarii care l-au rasturnat de la putere saptamana trecuta pe presedintele Nigerului, Mohamed Bazoum, au acuzat luni Franta ca pregateste o interventie armata pentru readucerea acestuia la putere, transmite AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Video - Marcel Ciolacu a izbucnit la intalnirea…

- Liderii din Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), reuniti duminica in Nigeria, le-au cerut militarilor care au preluat puterea in Niger sa restabileasca ordinea constitutionala in termen de o saptamana. Conducatorii africani participanti la intrunirea de la Abuja nu au exclus…

- Autoritatile din SUA au anuntat ca ar putea pune capat cooperarii militare cu Nigerul, dupa ce liderul loviturii de stat de saptamana aceasta s-a autoproclamat nou conducator al tarii, informeaza Rador.Purtatorul de cuvant pentru securitatea nationala de la Casa Alba, John Kirby, a spus ca SUA condamna…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, "a transmis sprijinul de neclintit al Statelor Unite" intr-o convorbire telefonica miercuri cu președintele Nigerului, Mohamed Bazoum, care a fost reținut de garzile prezidențiale in interiorul palatului sau, a precizat Departamentul de Stat, informeaza…

