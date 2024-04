Stiri pe aceeasi tema

- O gospodarie japoneza din cinci va fi formata in 2050 dintr-o persoana in varsta care traieste singura, indica vineri un studiu, in contextul in care Japonia se confrunta deja cu probleme in gestionarea populatiei sale imbatranite, relateaza AFP.

- Potrivit specialiștilor, femeile japoneze au un mare aliat atunci cand iși dezvolta o rutina de ingrijire a pielii. Acestea profita de proprietațile de anti-imbatranire ale orezului, care le fac sa arate de 30 de ani deși ele sunt trecute de 50. Pentru a fi mai specifici, acest ingredient conține mai…

- Scenariu inedit in Japonia! Mia exact, o banca regionala din Kyoto ofera programe de e-learning acelor angajati care nu s-au mai confruntat niciodata cu un scenariu in care au acordat credite sau au colectat depozite intr-un context de dobanzi pozitive, transmite Reuters . La una dintre aceste sedinte…

- Japonia isi va modifica regulile de transfer de echipamente militare pentru a permite exporturile avionului de vanatoare pe care il dezvolta cu Marea Britanie si Italia, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, inlaturand un obstacol care ar fi putut impiedica proiectul, transmite Reuters, citat…

- In decembrie anul trecut, consiliul local din Gion a cerut primariei din Kyoto sa ia masuri impotriva unor comportamente considerate indezirabile, cum ar fi hartuirea gheiselor. "Gion nu este un parc de atractii", au declarat membrii consiliului local. Incepand din aprilie, consiliul va cere, de asemenea,…

- Atacul aerian din Fașia Gaza in timpul distribuirii ajutorului umanitar demonstreaza importanța incetarii focului in enclava. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul secretar al Apararii al SUA și fostul director al Agenției Centrale de Informații (CIA), Leon Panetta.

- O companie japoneza a anuntat luni ca a lansat cu succes o sonda despre care afirma ca este primul dispozitiv spatial ce are misiunea de a inspecta deseurile de pe orbita Pamantului, care au devenit in ultimii ani din ce in ce mai numeroase si potential periculoase, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Un sindicat care reprezinta controlorii de trafic aerian din Japonia a cerut o "crestere semnificativa" a numarului angajaților pentru a imbunatati siguranta operatiunilor pe aeroporturi. Cererea vine dupa accidentul mortal de pe aeroportul Haneda din Tokyo de luna trecuta, transmite Reuters.