Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan sustine ca salariul locuitorilor Capitalei va creste cu aproximativ 60% fata de valoarea celui din momentul de fata. "Dupa cum știți, in campanie am vorbit de Noul București și am rezumat programul la trei lucruri: un oraș in care bucureștenii se mișca mai bine, respira mai bine…

- Candidatul la Primaria Capitalei, Nicușor Dan i-a lansat o provocare primarului general, Gabriela Firea, in direct la realitatea Plus. Nicușor Dan a invitat-o pe Firea sa-l insoțeasca la intalnirile cu bucureștenii și sa imparta impreuna flyere. Nicușor Dan a afirnat ca primarul general se ferește…

- Nicușor Dan i-a lansat Gabrielei Firea o invitație la trei dezbateri electorale în ultima saptamâna de campanie pentru a le prezenta bucureștenilor soluțiile pe care fiecare dintre ei le au pentru Capitala. „​Alegatorii trebuie sa aiba ocazia de a face o comparație directa…

- "Daca PMP negocieaza cu PNL, nu ma voi opune. Orice negociere este un lucru bun atata timp cat oamenii politici discuta intre ei, nu discuta degeaba. Categoric da, m-a deranjat modul in care PMP-ul a fost exclus", a declarat Traian Basescu la Digi24. Fostul presedinte a amintit ca are un proces…

- Negocierile pentru candidaturile comune PNL-USR-PLUS in Capitala au ajuns la final! Premierul Ludovic Orban a anunțat sambata ca impreuna cu USR PLUS au decis candidații comuni pentru București, punctand ca Nicușor Dan este candidatul pentru Primaria Capitalei.„Partenerii din USR PLUS impreuna…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Pro Romania il dorește pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, impotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan. Anunțul a fost facut la Digi24 de senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro Romania.Tutuianu a afirmat ca Pro Romania are discutii cu mai multe personalitati, pentru candidatul partidului…