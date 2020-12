Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca reparațiile de urgența la acoperișul retractabil al Arenei Naționale au fost finalizate, insa raportul Corpului de Control arata ca nu exista un contract de mentenanța corectiva iar Compania Municipala responsabila nu a fost impotriva folosirii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, dupa sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de luni seara, ca reprezentantii PSD n-au participat, invocand "pretexte puerile", "ceea ce arata ca preocuparea PSD ramane punerea de piedici, nu gasirea de solutii". El a anuntat…

- In sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti ce a avut loc marti, s-a adoptat un proiect ce il imputerniceste pe primarul general al Capitalei sa reprezinte Consiliul in fata organelor judiciare. Totusi, s-au adus modificari fata de forma initiala a proiectului. Potrivit unui proiect…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca in prima sedinta de Consiliu General va fi supus votului un proiect care vizeaza acordarea unui ajutor financiar operatorilor culturali independenti din zona artelor-spectacolului, relateaza Agerpres. "Sectorul cultural independent…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca exista ”vointa politica” pentru desfiintarea companiilor municipale, vointa exprimata de catre PNL si USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza in continuare. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, o acuza pe Gabriela Firea ca a oprit plata stimulentelor datorate adulților cu dizabilitați din București. Marți, Direcția Generala de Asistența Sociala a anunțat ca plata stimulentului financiar pentru adulții cu handicap a fost amanata din lipsa de fonduri.

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca preluarea mandatului sau va intarzia cel puțin o saptamana, dupa cele 52 de contestatii depuse de PSD la decizia de validare a mandatului sau, informeaza Hotnews.Nicusor Dan a acuzat, intr-o conferinta de presa din fata sediului Primariei, atitudinea…

- Co-presedintele USR Dan Barna afirma ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicusor Dan invitatia de a reveni in USR. "Eu insa cred, daca imi dau o parere personala, ca va ramane primar independent tocmai pentru ca aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS…