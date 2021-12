Nicușor Dan, nemulțumit că bugetul Capitalei rămâne la nivelul lui 2021 Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune ca veștile pentru București nu sunt „deloc bune” dupa ce parlamentarii au votat joi bugetul pentru 2022. Edilul susține ca bugetul Capitalei a ramas la nivelul din 2021, adica 10 miliarde de lei. „In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele doua luni, Bucureștiul a ramas cu același buget din 2021 – 10 miliarde de lei, dintre care 4 miliarde pentru Primaria Capitalei și 6 miliarde pentru primariile de sector. Cu un astfel de buget, cu prețurile care au explodat in sectorul energetic și cu zero compensare guvernamentala pentru asta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

