Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca, in cursul zilei de duminica, multi angajati STB si-au reluat activitatea, dar ar fi fost si mai multi “daca nu ar fi fost intimidati de sindicat”. “Multi angajati STB si-au reluat azi activitatea. Am avut pe traseu 65% dintre tramvaie si troleibuze si un numar mic de autobuze. Salut decizia celor care au inteles ca rezolvarea problemelor se face prin dialog, respectand legea. Sunt mult mai multi soferi si vatmani care ar fi iesit azi la lucru daca n-ar fi fost intimidati de sindicat. Inteleg ca e greu, dupa ani de zile in care nimeni nu te-a…