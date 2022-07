Nicuşor Dan dă asigurări că Parcul Izvor nu va fi închis Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, da asigurari ca Parcul Izvor nu va fi inchis, precizand ca propunerea de concesionare avansata de o companie privata va fi discutata, dar decizia este „departe” de a fi luata. „Doresc sa-i asigur pe bucuresteni si pe reprezentantii ONG-urilor de mediu ca Parcul Izvor nu va fi inchis/distrus/desfiintat, ci este vorba despre o propunere de valorificare a parcului din partea unei companii private, propunere care urmeaza sa fie discutata. Decizia insa este departe de a fi luata. Mai mult, in cazul in care se va merge pe aceasta varianta, a concesionarii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

