Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca va candida pentru un nou mandat de edil al Capitalei pentru a castiga si ca “ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea Municipalitatii, potrivit agerpres.ro. “Candidez ca sa castig, pentru ca ar fi pacat ca, dupa acesti trei ani, ca nu au fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. „Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- ”Cert e ca o sa fie alegeri intr-un tur, nu stiu daca or sa fie in septembrie, dar polarizeza, ai un partid mare care a avut mereu 30-35%, ai un primar in functie care are peste 30%. Si atunci lupta se polarizeaza (..). Asta e frumusetea votului in doua tururi, intr-un tur, oamenii voteaza pragmatic.…

- Bucureștiul a avut o arhitectura laudata de toți cei care treceau prin capitala Romaniei, dar anii au trecut peste aceste cladiri și au ajuns in paragina. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca se va reconstrui Hanul Solacolu, una dintre cele mai frumoase și luxoase cladiri ale Bucureștiului…

- PNL Bucuresti a anunțat joi lansarea campaniei online «Ce-ai facut, Nicușor?», cu scopul de a afla direct de la cetațeni daca actualul edil al Capitalei merita al doilea mandat de Primar General. Campania este lansata la "aniversarea" de un an a solicitarii transmise lui Nicușor Dan de catre liberali…

- Clotilde Armand: Candidez pentru un nou mandat la Primaria Sectorului 1 si il sustin pe Nicusor Dan pentru Primaria CapitaleiClotilde Armand a anuntat ca va candida din partea USR si a aliatilor sai pentru un nou mandat de edil al Primariei Sectorului 1, pentru ca trebuie sa continue ceea ce a inceput…

- Deputatul Violeta Alexandru a acuzat coaliția PSD-PNL ca a taiat fondurile pentru București pentru a-i reduce șansele lui Nicușor Dan sa mai caștige un nou mandat la Primaria Capitalei.„Am constatat in acest buget ca penalizați Bucureștiul taindu-i fondurile. Faceți rau unui oraș avand aceasta atitudine…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi despre finalizarea statiei de epurare de la Glina ca este un moment important pentru mediul din Bucuresti. ”Este un moment important pentru mediul din Bucuresti si pentru mediul din Romania. Dupa 48 de ani de la inceputul acestui proiect, in sfarsit putem…