- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, inceperea modernizarii liniei 5 de tramvai, primele lucrari, pe o lungime de 4,2 kilometri, realizandu-se pe tronsonul cuprins intre Podul Baneasa si Soseaua Stefan cel Mare.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, crede ca are sansa de a castiga un al doilea mandat la alegerile locale din acest an, el fiind de parere ca, la fel ca in anul 2020, lupta electorala se va da intre un candidat din partea PSD si candidatul ”cu cele mai multe sanse” din

- Nicusor Dan, a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- „Noi avem 1.000 de puncte termice care deservesc cam 9.500 scari de bloc. In acest moment, sunt 11 puncte termice din 1.000 in care furnizarea este sub parametri, adica apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a declarat, luni seara, la un post TV, Nicusor Dan.Primarul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat un protest in Piața Constituției, pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de tir. Decizia vine la peste o saptamana de la inceputul protestelor transportatorilor și fermierilor, care s-au…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, vineri seara, ca a fost impresionat de numarul mare de persoane care au participat la Parada de Ziua Nationala, multe familii cu copii venind sasarbatoreasca ziua tarii lor. ”Mai sunt foarte multe de facut, mai sunt foarte multe furturi de oprit, dar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, se declara onorat de propunerea PNL privind inscrierea in partid, dar considera in continuare ca “formula independentului sustinut de celelalte partide de dreapta” este solutia potrivita, in vederea castigarii alegerilor locale de anul viitor, potrivit agerpres.ro.…