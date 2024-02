Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, luni, la Prima News, ca are 30 % in sondajele pentru alegerile locale din acest an, precizand ca „ar fi pacat” sa revina PSD la conducerea Municipalitații, informeaza Agerpres.„Cert e ca o sa fie alegeri intr-un tur, nu stiu daca or sa fie in septembrie,…

- Nicusor Dan, a acuzat, duminica, o „lacuna legislativa” in ceea ce priveste modul in care se realizeaza exproprierile. Primarul general al Capitalei subliniaza ca, in prezent, suma cu care este rascumparat un spatiu verde nu tine cont de suprafata construibila a terenului. Suma cu care este rascumparat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni seara, ca protestul din Piata Constitutiei, la care nu s-a prezentat nimeni, va continua si in ziua de marti, zona urmand a fi blocata potrivit protiocolului. Nicusor Dan afirma ca a incercat sa-l convinga pe organizator sa renunte, dar nu a reusit.…

- Nicușor Dan respinge solicitarea de protest a transportatorilor si a fermierilor: 'Nu era rezonabila!'Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca a respins solicitarea de protest a transportatorilor si a fermierilor, pe motiv ca nu este ”rezonabila”.„Am respins solicitarea de protest…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca 1,2 milioane de bucuresteni si turisti au vizitat anul acesta Targul de Craciun din Piata Constitutiei.“1,2 milioane de bucuresteni si turisti au vizitat anul acesta Targul de Craciun din Piata Constitutiei. Multumesc tuturor vizitatorilor si…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, vineri, ca in acest an au fost reabilitati 45 - 50 de kilometri de retea de termoficare, dintre care 10 - 15 kilometri prin fonduri europene.