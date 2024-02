Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri, la emisiunea „Live”, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca el crede ca are sansa de a castiga un al doilea mandat la alegerile locale din acest an, el fiind de parere ca, la fel ca in anul 2020, lupta electorala…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca il vede pe actualul edil general, Nicusor Dan, castigand un an doilea mandat de primar al Capitalei, potrivit Agerpres.In opinia sa, bucurestenii s-ar "teme" ca orasul sa fie administrat din nou de fostul primar Gabriela Firea. "Il vad pe…

- Primarul general al Capitalei publica un grafic al sumelor alocate plata subvenției la termie, ca explicație pentru falimentul Radet. „Nu s-au alocat termiei banii necesari pentru supraviețuire și cu atat mai puțin pentru reparațiile și investițiile neces

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, vineri, cum se va desfașura protestul fermierilor și transportatorilor din Piața Constituției. Potrivit edilului, intrarea in Bucuresti a tractoarelor si capetelor tractor de TIR se va realiza pe Soseaua Alexandriei, intre orele 6.00 - 7.00. Nicușor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat un protest in Piața Constituției, pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de tir. Decizia vine la peste o saptamana de la inceputul protestelor transportatorilor și fermierilor, care s-au…

- Deputatul Violeta Alexandru a acuzat coaliția PSD-PNL ca a taiat fondurile pentru București pentru a-i reduce șansele lui Nicușor Dan sa mai caștige un nou mandat la Primaria Capitalei.„Am constatat in acest buget ca penalizați Bucureștiul taindu-i fondurile. Faceți rau unui oraș avand aceasta atitudine…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca speranta unei „constructii de dreapta” care sa ofere perspectiva castigarii alegerilor „nu este inchisa” nici la nivel local, nici la nivel national.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca la alegerile locale de anul viitor intentioneaza sa isi pastreze independenta si sa solicite sprijinul partidelor de dreapta, astfel incat sa nu castige PSD in București, transmite Agerpres.