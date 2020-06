Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan are o replica acida pentru Gabriela Firea, dupa ce primarul general al Capitali a spus marți seara la Digi24 ca l-ar dori ca viceprimar. „N-aș recomanda-o nici ca președinte de scara de bloc”, a spus candidatul PNL-USR.

- Candidatul dreptei la primaria Capitalei Nicusor Dan a venit cu o replica pentru Gabriela Firea dupa ce aceasta a declarat aseara ca si l-ar dori pe Nicusor Dan ca viceprimar. „As vrea sa intorc politetea Gabrielei Firea, dar nu gasesc nicio pozitie in primarie pe care sa fie potrivita, nicidecum cea…

- Miercuri, in emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro, primarul Capitalei i-a raspuns lui Nicușor Dan, cel care ii spusese ca se vaita tot timpul și ca se victimizeaza.Gabi Firea a facut o precizare legata de starea sa de sanatate, o tema despre care s-a discutat mult in culisele politicii. ”Am…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca incidentul de vineri de la conferinta de presa a candidatului PNL, Nicusor Dan, este semnalul unui lung sir de gaselnite mediatice care vor domina campania electorala si vor aduce in prim plan candidatii facatori de breakingnews-uri.Ion Cristoiu…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca Gabriela Firea l-a trimis pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescul la conferinta lui Nicusor Dan ca sa faca scandal. ”S-au descalificat, si-au dat foc la valiza. Singurul lor obiectiv e sa le dea la gioale acelora…

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in Bucuresti peste 500 de cadre medicale sunt cazate in spatiile puse la dispozitie temporar de PMB, iar in masura in care vor exista noi solicitari din partea spitalelor, Municipalitatea este pregatita sa creasca imediat capacitatea de cazare.…