- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, ca prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita in urma obtinerii unui nou mandat si i-a transmis ca ar trebui sa discute despre viitorul Bucurestiului, transmite Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marti, 11 iunie, ca premierul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita dupa ce a obținut un nou mandat la Primaria Capitalei, transmite Agerpres.„Am vorbit cu domnul Ciuca ieri dimineata. Am avut o discutie, m-a felicitat. Am lasat un dialog…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, ca are „o relație personala buna” cu președintele liberalilor, Nicolae Ciuca. „M-a felicitat, ne-am exprimat deschiderea catre dialog”, a afirmat edilul, care precizeaza insa ca „nu are certitudini…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis duminica, 26 mai, ca exista o serie de dosare legate de construirea blocurilor de locuințe in curtea sediului PNL din Modrogan, care inca nu au fost rezolvate, deși au trecut mai bine de doi ani.Edilul a spus ca, inițial, construcția a fost autorizata,…

- Actualul primar, Nicușor Dan, se confrunta cu critici din partea contracandidaților sai, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, intr-o disputa despre rolul dezvoltatorilor imobiliari in viitorul metropolei. In batalia electorala pentru fotoliul de primar general al Capitalei, acuzațiile și controversele…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri, 19 aprilie, la B1 TV, ca ii este greu sa creada ca medicul Catalin Cirstoiu va mai ramane in cursa pentru fotoliul de primar, pentru ca PSD s-a delimitat de propriul candidat, și ca „exista riscul” ca Piedone sa ajunga primar general.„Ce…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Primaria pe care o conduce incepe evaluarea preliminara a imobilelor din punctul de vedere al riscului seismic, peste 8.000 de cladiri urmand sa intre in acest program, in scopul stabilirii ordinii expertizarii si ulterior consolidarii lor. „Incepem…

- Adrian Vigheciu, consilier general și fost city manager al Sectorului 6, este unul dintre cei mai vocali lideri PSD București ai noului val. In repetate randuri, Vigheciu a criticat in termeni duri actuala administrație locala a Capitalei și pe Nicușor Dan pentru modul in care gestioneaza problemele…