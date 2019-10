Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Mihai Constantinescu s-a stins din viața a lasat o durere imensa in showbizul romanesc, iar numeroase personaje au avut și primele reacții cu privire la tragedia intampla in aceasta seara.

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara la spiatlul Floreasca din Capitala. Soția artistului a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfașietor pentru a confirma trecerea in neființa a soțului ei. loading...

- „Intotdeauna ne-am admirat unele pe altele. Ne-am dus cu mare bucurie la spectacolele unora si ale celorlalte, iar in momentul in care am jucat cu Tamara, intr-o piesa, unde eram bucatarese, ne-am inteles extraordinar. Am jucat impreuna si in „Cuscrele', si atunci discutam cu Tamara ca o sa ne luam…

- Reprezentantii Spitalului de Urgenta Floreasca au informat vestea mortii cantaretului Mihai Constantinescu, anuntata intr-o postare pe Facebook de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania. Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a infirmat pentur Libertatea vestea…

- Mama Karinei, fata ucisa de iubitul ei, Cosmin Titiș, in Timișoara, a publicat un mesaj cutremurator pe platforma de socializare Facebook. Femeia avea o relație excelenta cu fiica ei, iar cele doua iși exprimau adesea afecțiunea una pentru cealalta.

- Echipa Teatrului "Bulandra" anunta moartea regizorului Alexandru Darie, directorul institutiei, si transmite un mesaj de solidaritate cu familia artistului. "Cu profund regret, Teatrul 'Bulandra' anunta disparitia prematura a directorului sau, regizorul Alexandru Darie. Suntem cu totii alaturi…

- Cristina Pucean este devastata de durere! Nepotelul dansatoarei, copilul care zilele trecute implinise trei anisori, a murit. Vestea a fost data de Cristina Pucean prin intermediul retelelor de socializare, fara a explica ce s-a intamplat. Acum insa, avem noi detalii referitoare la tragedia din familia…

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, trece printr-o perioada extrem de grea. In ziua in care si-a condus tatal pe ultimul drum, Maximilian a aflat ca unul dintre cei mai buni prieteni ai sai a murit. Cu toate acestea, luni, fiul lui Marcel Toader a scris un mesaj in care a marturisit ca are puterea…