Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit 10 ani de cand tatal Danei Rogoz a trecut in lumea celor drepți și a lasat un gol imens in urma sa. Ion Alexandru Rogoz a murit in spital, la doar o zi dupa ce fusese internat pe secția de Terapie Intensiva, avand toata familia alaturi.

- Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare radicala dupa ce tatal ei a murit, in urma cu 10 de ani. Vedeta a inceput sa-și puna mai multe intrebari cu privire la existența sa, motiv pentu care și-a gasit alinare in Divinitate.

- Oana Roman trece printr-o perioada foarte grea dupa moartea mamei sale. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce obiect cu mare valoare sentimentala i-a daruit mama sa, dar și cum se descurca singura in aceasta situație dureroasa.La o luna de la moartea Mioarei Roman, Oana Roman a izbucnit in plans pe rețelele…

- Familia Andreei Morega trece prin cea mai grea incercare a vieții. La o zi dupa ce studenta de 21 de ani a fost condusa pe ultimul drum, verișorul ei, Eduard, s-a stins din viața pe patul de spital. Sora lui este devastata de durere și a transmis un mesaj sfașietor.

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața in urma cu șase ani, lasand in urma sa un gol imens. Fiica sa, Anastasia a preferat sa fie mereu o prezența discreta și sa nu fie in lumina reflectoarelor. S-a implicat in domeniul modei, pe care il și studiaza de peste zece ani, ajungand sa colaboreze cu cele mai…

- Andreea Veneciuc trece prin momente grele, de cand tatal ei s-a stins din viața. Vedeta a transmis un mesaj emoționant, in ziua in care se implinește o luna de la moartea lui. Andreea Veneciuc este sfașiata de durere și incearca sa iși gaseasca auterea sa treaca peste aceasta incercare a vieții.

- Cristina Șișcanu trece prin momente foarte grele, dupa ce tatal ei s-a stins din viața. Prezentatoarea a facut și primele declarații cu privire la trecerea in lumea celor drepți a parintelui sau, marturisind cat de dificil ii este sa faca fața pierderii.

- Sunt momente triste pentru cei ce l-au cunoscut pe Alexei Navalnii! Atat apropiații, cat și cei care au interacționat catuși de puțin cu el il plang pe liderul opoziției din Rusia. Dupa ce a fost condus pe ultimul drum, acum, Daria Navalnaia, fiica lui Alexei Navalnii, a transmis un mesaj emoționant…