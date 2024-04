Stiri pe aceeasi tema

- Moartea suspecta a 17 pacienți de la spitalul Pantelimon a pornit 4 anchete de amploare. Pacienții de la Terapie Intensiva ar fi primit tratament in doze și de 10 ori mai mici decat era necesar. Managerul a fost sesizat in scris de directoarea de ingrijiri. Cea care a reclamat ca ar fi suspiciuni cu…

- Unul dintre suspecții arestați in ancheta legata de uciderea Dankai Ilic, fetița de 2 ani din Serbia lovita cu mașina, apoi bagata in portbagaj și aruncata la groapa de gunoi, a murit in sediul poliției, la scurta vreme dupa ce fusese arestat, scrie cotidianul sarb Blic.Suspectul Dalibor Dragijevic…

- Lumea muzicii este in doliu! Un artist indragit s-a stins din viața la varsta de 82 de ani. Pianistul iși anulase multe concerte din cauza problemelor de sanatate cu care s-a luptat o buna perioada de timp.

- Moartea lui Konstantin Koltsov a zguduit marti lumea tenisului. Fostul jucator de hochei pe gheata si iubit al Arinei Sabalenka a murit la doar 42 de ani, la Miami, unde se afla alaturi de sportiva belarusa. Deși inițial presa vechiula scenariul unei crime, motivul decesului a fost altul. Potrivit…

- Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum ar fi dementa de tip Alzheimer, migrenele sau consecintele unui accident vascular cerebral, reprezinta in prezent principala cauza la nivel mondial a problemelor de sanatate, potrivit unui vast studiu publicat vineri, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Conform…

- Tatal bebelușului mort in 2016 la Spitalul din Suceava din cauza infecțiilor nosocomiale a facut marturii tulburatoare in exclusivitate pentru Digi24, dupa ce instituția a fost gasita vinovata, o premiera in sistemul medical. Chiar și așa, barbatul spune ca daunele de 800.000 de euro nu pot compensa…

- Ricky Rubio (33 de ani) a semnat un contract cu Barcelona pana la finalul sezonului. Baschetbalistul spaniol inca se recupereaza dupa o pauza lunga luata pentru gestionarea problemelor de sanatate mintala. Rubio este un talent imens al baschetului european. MVP-ul Campionatului Mondial din 2019 s-a…

- Regele George al VI-lea, un fumator intens, a suferit o pneumonectomie totala stanga in septembrie 1951 pentru ceea ce eufemistic s-a numit „anomalii structurale” ale plamanului sau stang, dar ceea ce in realitate era un carcinom.Medicii sai i-au ascuns acest diagnostic lui, publicului și profesiei…