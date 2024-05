Tragedie pe Everest: alpinistul român Gabriel Țabără a murit într-o expediție O veste trista lovește comunitatea alpinista din Romania. Gabriel Viorel Țabara, un alpinist experimentat și apreciat, și-a pierdut viața in timpul unei expediții pe Everest, cel mai inalt masiv din lume. Tragedia a fost confirmata de Everest Chronicle care mai noteaza ca alți doi alpiniști, un britanic și un nepalez, sunt dați disparuți in așa-zisa ”Zona a Morții” (unde condițiile sunt extrem de dure, iar oxigenul este rar) inainte de varful Lhotse din Everest. Gabriel (48 ani), care se afla in expediție de circa doua luni, a fost gasit mort de șerpașul sau care a constatat decesul luni dimineața.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

