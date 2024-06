Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendii devastatoare si un val de caldura fara precedent in 2023, urmate de cea mai calduroasa iarna inregistrata vreodata, Grecia se teme acum de "o vara foarte dificila" pe frontul incendiilor forestiere, relateaza AFP.

- Guvernul a aprobat, astazi, un momerandum in acest sens. In aceeasi sedinta, executivul a suplimentat bugetul Ministerului Familiei pentru continuarea programului national care ofera sprijin pentru fertilizare in vitro. Guvernul a aprobat, astazi, un memorandum in acest sens. In aceeasi sedinta, executivul…

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru aproximativ 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, dintre care 861 la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Printr-un memorandum, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a anuntat joi ca Executivul a aprobat in sedinta organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante sau temporar vacante din cadrul unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii. El a subliniat ca ocuparea acestor posturi nu genereaza…

- Liber la angajari in Sanatate. Peste 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, scoase la concurs in perioada urmatoare Liber la angajari in Sanatate: Guvernul a aprobat organizarea de concursuri pentru 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar. Cele mai multe, adica 861, vor fi ocupate la Spitalul…

- Recalcularea pensiilor e un proces mult așteptat de marea majoritate a romanilor, care, indiferent de anii de munca și de domeniul in care au activat, se plang ca au pensii mult prea mici. Inflația nu a fost nici ea de bun augur, așa ca in ultimii doi ani numarul pensionarilor care traiesc in saracie…

- Vești bune pentru toți angajații din Romania! Luna mai vine cu o mulțime de libere pentru ei, indiferent daca sunt bugetari sau lucreaza la privat. Ce scrie, de fapt, in Codul Muncii și de cat concediu vor avea parte romanii. Cate libere au angajații in mai Se apropie sezonul vacanțelor, ce incepe inca…

- Numele complete ale procurorilor inscrisi pot fi accesate in Sectiunea Document.Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat astazi, 3 aprilie 2024, ca au fost admise candidaturile a aproape 50 de procurori la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi in cadrul Inspectiei Judiciare ndash; Directia…