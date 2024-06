Un polițist bănățean s-a împușcat accidental, în timpul serviciului Un polițist din cadrul Poliției Stațiunii Baile Herculane a fost transportat de urgența la spital, dupa ce s-a impușcat cu arma din dotare. „In cursul zilei de astazi, in jurul orei 13:00, un polițist de Poliția Stațiunii Baile Herculane, aflat in timpul serviciului, in sediul poliției, s-a impușcat accidental cu armamentul din dotare, fiind ranit […] Articolul Un polițist banațean s-a impușcat accidental, in timpul serviciului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Inspectoratul de Politie Caras-Severin a deschis o ancheta mai putin obisnuita. Este vorba despre un politist de la o sectie din Baile Herculane care s-a impuscat accidental, cu arma din dotare, chiar in incinta institutiei.

- Un polițist din Baile Herculane s-a impușcat, din greșeala, in picior cu pistolul din dotare. Barbatul a fost preluat de urgența de un echipaj de ambulanța și transportat la spital, unde primește ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc miercuri chiar in sediul poliției din Baile Herculane. „Un polițist…

- Un polițist din Baile Herculane a ajuns la spital, dupa ce s-a impușcat, din greșeala, in picior cu pistolul din dotare. Barbatul, scrie pressalert.ro, a fost preluat de urgența de un echipaj de ambulanța și transportat la spital, unde primește ingrijiri medicale.

- Incidentul a avut loc miercuri, 19 iunie. Politistul din Baile Herculane, judetul Caras-Severin, s-a impuscat din greșeala cu arma din dotare, fiind dus de urgenta la spital, a transmis IPJ Caras-Severin, citat de News.ro.Polițistul se afla in timpul serviciului, in sediul politiei, cand s-a impuscat…

