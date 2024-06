Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de milionari ar urma sa paraseasca Regatul Unit in acest an, potrivit unor noi cercetari, alegerile generale din acest an fiind asteptate sa amplifice si mai mult acest exod, transmite news.ro , cu referire la CNBC.

- Alina Gorghiu a vorbit despre legatura stransa dintre Romania și Marea Britanie. Ministrul Justiției a evidențiat parteneriatele dintre cele doua state și subiectele pe care le-a dezbatut recent cu noul Ambasador al Regatului Unit la București, Giles Matthew Portman. Alina Gorghiu, despre relația Romaniei…

- Pe masura ce tehnologia continua sa redefineasca lumea moderna, Marea Britanie se pregatește sa faca un pas fara precedent in istoria politica globala. Alegerile generale programate pentru 4 iulie vor include, pentru prima data, un candidat alimentat de inteligența artificiala: AI Steve. Aceasta inovație…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord cu Marea Britanie privind libera circulație. Propunerea este ca tinerii din UE și din Regatul Unit sa poata circula și lucra fara restricții. Autoritațile britanice vor analiza propunerea Uniunii Europene.Comisia Europeana cauta discuții pentru un acord care…

- Justitia din Marea Britanie, care a refuzat in februarie sa ii acorde printului Harry o protectie sistematica din partea Politiei in timpul vizitelor sale in Regatul Unit, a respins luni un recurs al ducelui de Sussex si i-a ordonat totodata sa plateasca aproape integral cheltuielile de judecata ocazionate…

- Partidul Conservator britanic ar putea obtine, la viitoarele alegeri legislative din Marea Britanie, mai putin de 100 de locuri in parlament, indica un sondaj de opinie realizat de agentia de studii sociologice Survation, a relatat sambata DPA, informeaza Agerpres. Partidul Laburist ar urma sa ia…