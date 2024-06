CFR anunță reducerea vitezei trenurilor din cauza caniculei CFR reduce viteza trenurilor pe anumite segmente de cale ferata unde temperaturile la nivelul șinei depașesc 50 de grade Celsius. Masura este luata pentru a asigura siguranța calatorilor și a personalului feroviar. In perioada 19 – 21 iunie a.c., din cauza temperaturilor ridicate anunțate in județele aflate sub incidența celor doua avertizari de temperaturi caniculare […] Articolul CFR anunța reducerea vitezei trenurilor din cauza caniculei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

