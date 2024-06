Stiri pe aceeasi tema

- Cursa de Formula 1 din Canada, cunoscuta oficial sub numele de Marele Premiu al Canadei, este una dintre cele mai indragite și anticipate etape ale campionatului mondial de Formula 1. Avand o istorie bogata și plina de momente memorabile, aceasta cursa a devenit un reper important in calendarul competițional.…

- Francesco Bagnaia, pilotul italian al echipei Ducati, a castigat Marele Premiu al Cataloniei la MotoGP, desfașurat duminica pe circuitul Barcelona-Catalunya din Montmelo. Bagnaia și-a adjudecat victoria in cea de-a sasea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, fiind cronometrat in Spania…

- Sunt planificate actualizari majore pentru echipa Ferrari inainte de Marele Premiu de la Imola. Dupa ce noile actualizari au permis celor de la McLaren sa faca un pas inainte la Miami, Scuderia spera sa faca un pas similar. Inaintea acestui Mare Premiu din Italia, Ferrari are planificata o zi de teste…

- Max Verstappen (26 de ani), campionul mondial en-titre din Formula 1, a caștigat Marele Premiu al Chinei, disputat, duminica, la Shanghai. Pilotul olandez al echipei Red Bull a fost urmat in clasament de britanicul Lando Norris, de la Mclaren, și de coechipierul sau, Sergio Perez. Max Verstappen a ajuns…

- Spaniolul Maverick Vinales (Aprilia), care se impusese deja sambata in cursa de sprint, a obtinut victoria in Marele Premiu al Statelor Unite, a treia din cele 21 de etape ale sezonului MotoGP, duminica, pe Circuit of the Americas din Austin, informeaza news.ro. Catalanul i-a devansat pe spaniolul prodigios…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a castigat, duminica, Marele Premiu al Japoniei, a patra etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, conform news.ro.Pentru Verstappen este al treilea succes din actualul sezon si al 57-lea din cariera.

- Intr-un viraj surprinzator pentru lumea motorsportului, Lewis Hamilton pare ca va schimba culorile din sezonul 2025, trecand de la Mercedes la Ferrari, iar locul sau la echipa germana ar putea fi luat de Carlos Sainz, potrivit declarațiilor lui Toto Wolff, șeful echipei Mercedes. Dupa o impresionanta…

- Marele Premiu de Formula 1 din Australia a fost unul spectaculos, cu doua abandonuri de marca: Max Vestappen și Lewis Hamilton. Grand Prixul de pe circuitul Albert Park a adus o dubla neașteptata pentru Scuderia Ferrari: Carlos Sainz a caștigat, in timp ce Charles Leclerc a sosit al doilea. In ziua…