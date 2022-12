Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Voicu a marturisit ca indura frigul din casa de teama facturilor. Indragita artista a dezvaluit din ce motiv este nevoita sa se mute de la apartament in garsoniera pe perioada iernii. Cantareața a precizat cu cați bani trebuie sa se descurce in fiecare…

- Adina de la „Heaven” a fost la un pas de leșin. Artista a cazut din picioare, in casa! Cantareața a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum s-a intamplat totul, dar și din ce motiv s-a confruntat cu probleme.

- Maria Constantin, criticata de fani. Cantareața de muzica populara s-a confruntat cu un val de reproșuri, dupa ce a ales sa interpreteze un alt stil de muzica la evenimentele la care este invitata. Solista nu da importanța vorbelor rele și spune ca intotdeauna a ales cu inima cand a venit vorba despre…

- Dupa ce și-a pierdut barbatul, Tatiana Marcoianu da interzis fiului sau la insuratoare, deși el e indragostit lulea. Care este motivul și ce legatura are soțul decedat in țoața situația aceasta. Cantareața a dezvaluit totul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Nicoleta Voicu a avut parte de una dintre cele mai neașteptate intalniri din viața sa, dupa ce a dat nas in nas cu Gheorghe Turda in cimitir. Artista a facut declarații in exclusivitate, pentru Antena Stars, unde a menționat ca aceasta intalnire nu a fost o placere pentru ea.

- Ruby se bucura de un succes colosal pe plan profesional, iar anul 2012 a reușit sa cucereasca publicul cu piesa "Stinge lumina". Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca ii este recunoscatoare lui Alex Velea și ca ar fi dispusa sa-i doneze un organ ca sa-i salveze viața.

- Sore este o mama model pentru fiica ei și are motive sa se mandreasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca Erin ii moștenește talentul. Cat de mult o susține artista pe micuța atunci cand vine vorba de pasiunile pe care le are. Ce a dezvaluit.

- Saveta Bogdan a povestit ca fostul soț a inșelat-o cu peste 80 de femei. Interpreta de muzica populara a divorțat dupa trei decenii de casnicie, pentru ca partenerul ei se indragostise de o femeie mult mai tanara decat ea.Cantareața a povestit cum a descoperit ca fostul ei soț a inșelat-o cu peste 80…