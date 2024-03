Andreea Balan rupe tacerea și spune daca s-ar casatori a doua oara. In prezent, cantareața are o relație cu Victor Cornea, care e jucator de tenis. De aproximativ un an de zile, Andreea Balan traiește o poveste de iubire cu Victor Cornea. Dupa o casnicie eșuata și cand nu mai credea ca va gasi un barbat potrivit ei, sportivul a aparut in viața ei. Andreea Balan este foarte fericita ca are o relație așa cum doar visa. Artista il insoțește pe jucatorul de tenis in turnee și este cel mai mare susținator al lui. Cand Victor Cornea are timp liber, acesta se bucura sa stea alaturi de fetițele Andreei…