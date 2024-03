Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la noua luni.“Sunt incantata sa va anunt pe toti ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la Miami Open! Multumesc turneului pentru ca mi-a oferit aceasta…

- In weekendul care tocmai a trecut, la Ovidiu, a avut loc un eveniment sportiv care a atras atentia intregii comunitati. Este vorba despre un turneu de tenis de masa, ajuns la cea de-a patra editie, la care au luat parte sportivi amatori din Ovidiu si din satele Poiana si Culmea. Evenimentul a fost organizat…

- Papa Francisc s-a alaturat luni corului de felicitari adresate lui Jannik Sinner, primul italian care a caștigat un trofeu de Grand Slam la tenis in ultimii 48 de ani, potrivit jurnalul.ro. Papa Francisc i-a felicitat pe Sinner și pe compatrioții sai in timp ce a acordat o audiența membrilor unui club…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner (4 ATP, favorit nr. 4) a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins in finala, in cinci seturi, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, pe rusul Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3). Italianul, in varsta de 22 de…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a castigat sambata trofeul la Australian Open, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorita nr. 12), scrie Agerpres.Sabalenka, detinatoarea titlului, s-a impus extrem de usor,…

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele Australian Open 2024, rusul trecand dupa un meci spectaculos de Hubert Hurkacz (favorit 9), in cinci seturi, scor 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4. Meciul de pe Rod Laver Arena a durat trei ore și 59 de minute. A fost nevoie de cinci seturi pentru a fi stabilit…

- Sarbul Novak Djokovic (36 de ani) s-a calificat in turul 2 la Australian Open 2024, dupa victorie in patru seturi cu australianul Alexei Popyrin (24 de ani), scor 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3. Acum pentru Djokovic urmeaza acum meciul cu argentinianul Tomas Martin Etcheverry (24 de ani), locul 32 ATP. Dar pana…

- ​Rafael Nadal revine dupa accidentare și a anunțat ca va juca la turneul de la Brisbane. Spaniolul nu a mai evoluat in circuit de la Australian Open 2023, adica de un an. Organizatorii au precizat ca vineri, de la ora locala 10.00, „Rafa” se va intalni cu fanii pentru o sesiune de intrebari și fotografii.…