Stiri pe aceeasi tema

- „Cu PSD la guvernare, Romania a redevenit atractiva pentru investitorii straini.”, transmite deputatul PSD de Argeș, Nicolae Pavelescu. Concret, investitiile straine directe au ajuns la 5,5 miliarde euro fata de 3,83 miliarde euro cat insumau in perioada similara a anului trecut. Citește și: Marius…

- Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, de consecintele escaladarii preturilor la energie, de presiuni inflationiste si costuri crescute ale finantarii. Dar, chiar si intr-un astfel de…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,64 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naționala. Datoria externa pe termen lung a insumat 93,69 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe) iar datoria externa pe termen scurt era…

- “Din cifrele care au fost publicate saptamana aceasta rezulta ca in ultimele cinci luni investitiile directe straine in Romania au crescut cu 53,1%. Este un lucru, este un fapt cat se poate de evident si imbucurator, pentru ca reusim prin deciziile si masurile pe care le-am luat si le vom lua in continuare…