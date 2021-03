Nicolae Ciucă, lucrat discret de premierul Florin Cîțu Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a provocat ieri un scandal incredibil declanșat, surprinzator, de o persoana apropiata premierului Florin Cițu prin postarea pe Facebook a unor fotografii in care aparea impreuna cu colegii parlamentari din comisiile de aparare a vizitat astazi, la Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”. Ministrul Nicolae Ciuca, a postat marți seara pe Facebook mai multe fotografii printre care și una in care apar mai multe parole, respectiv de acces la o videoconferința, la un laptop, dar și la o adresa de e-mail. Fotografia cu pricina a fost ștearsa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

