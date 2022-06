Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit unui comunicat al Executivului, a fost prima de acest gen dupa depunerea de catre Romania, pe 31 mai, a primei cereri de plata la Comisia Europeana. „Valorificarea celor 30 de miliarde de euro din PNRR este un efort coordonat si coerent, cu borne bine stabilite, termene si responsabili pentru fiecare domeniu. Am dovedit…