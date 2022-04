Stiri pe aceeasi tema

- Niciun culoar de evacuare a civililor nu a fost organizat marti in Ucraina, din cauza lipsei unui acord al partii ruse - a treia zi la rand -, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP.

- Banca Mondiala estimeaza o franare a economiei Romaniei din cauza razboiului din Ucraina. Am putea avea o creștere de numai 1,9% in acest an, in condițiile in care estimarea era de 4,3 in ianuarie. Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte…

- In cea de-a 30-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste in fața invaziei ruse. Lupte intense sunt in desfașurare vineri dimineața in mai multe regiuni in jurul Kievului, deși forțele ucrainene par sa fi recaștigat controlul la est de capitala ucraineana, impingand forțele rusești spre retragere.…

- Vicepremierul Ucrainei, Irina Veresciuk, anunța ca țara sa și Rusia au ajuns, miercuri seara, la un acord pengtru respectarea mai multor armistiții privind culoarele umanitare din șase zone de lupta. Conform agenției AFP, Rusia a conformat respectarea acestor armistiții intre orele locale 9.00-21.00…

- Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin…

- Statele Unite au cerut, luni, familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus, sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilordintre Rusia și Ucraina. Departamentul de Stat care a initiat aceasta masura, i-a sfatuit si pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Belarus din cauza,…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…