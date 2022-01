Nici măcar familia nu l-a votat: Omul care a primit doar un vot la alegerile locale Un barbat din statul indian Gujarat care a candidat in satul sau la alegerile locale de luna trecuta a izbucnit in lacrimi dupa numaratoarea voturilor. El a aflat cu dezamagire ca a primit doar un vot, deși in familia sunt cel puțin 12 membri cu drept de vot. Santosh Halpati a candidat pentru o funcție de conducere in satul Chharwala din districtul Vapi. Barbatul a inceput sa planga langa biroul electoral cand a primit vestea, spunandu-le reporterilor ca avea 12 membri ai familiei pe care se baza, insa aceștia fie nu au venit la vot, fie au ales sa voteze pentru altcineva. El susține ca mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

