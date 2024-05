Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) iși redeschide ușile, de azi, 16 aprilie, pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale! Așadar, sunt așteptate partide politice, aliante, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dar si candidatii independenti sa iși depuna candidaturile…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Intr-un gest cu totul neașteptat, filialele locale ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați Romania au semnat un protocol de alianța pentru participarea comuna la alegerile locale din localitațile Intorsura-Buzaului și Agigea. Aceasta mișcare politica semnificativa a fost anunțata de catre…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anuntat cine sunt strategii numiți de Biroul Politic Național pentru a coordona alegerile europarlamentare, cele locale și prezidențiale. Așadar, PNL și-a ales strategii pentru alegerile de anul acesta! Cel care a venit cu vestea a fost purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat ca Biroul Politic National al partidului a decis, in sedinta de marti, ca cei care coordoneaza echipele de campanie ale formatiunii la alegerile europarlamentare, locale si prezidentiale sa fie Rares Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru…

- Cei de la PNL au decis coordonatorii de campanie electorala pentru alegerile locale, alegerile europarlamentare (in iunie), dar și pentru alegerile prezidențiale (in septembrie). Astfel, pentru alegerile europarlamentare va intra in joc Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședinte al PNL.…

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Rareș Bogdan a vorbit despre alegerile din 2024, dar și despre modul in care acestea ar urma sa fie organizate. Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a anuntat ca saptamana viitoare coalitia va stabili cum vor fi organizate alegerile din acest an, daca vor fi realizate cele cinci…