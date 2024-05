Primaria comunei sucevene Șcheia prin primarul Vasile Andriciuc a primit o noua recunoaștere naționala a activitații depuse in interesul cetațeanului. Instituția condusa timp de cinci mandate consecutive de primarul liberal a primit ”Diploma de excelența” pentru ”reputația excelenta și atitudinea corecta in relația cu cetațeanul” dupa ce anul trecut a fost onorata de Uniunea Europeana […] The post Lovitura de imagine data de primarul de Șcheia la final de mandat. Un nou premiu la nivel național dupa cel primit la nivel european (foto) first appeared on Suceava News Online .