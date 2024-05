Firea: „Îmi doresc să continui toate proiectele din primul mandat” Gabriela Firea și-a anunțat planurile. Gabriela Firea iși propune „sa continue proiectele incepute in mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitațile socio-economice ale Capitalei, dar și din propunerile primite din partea bucureștenilor”, se arata intr-un comunicat de presa. „Candidez la Primaria Capitalei pentru ca imi doresc sa continui și sa dezvolt toate proiectele din primul mandat. Am avut ocazia, timp de 4 ani, in mandatul trecut, cand am fost aleasa de bucureșteni sa fiu prima femeie primar general al Capitalei, sa cunosc foarte bine orașul, sa ii vad potențialul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

