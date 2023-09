Stiri pe aceeasi tema

- Nici macar populația din China, de 1,4 miliarde de locuitori, nu ar fi suficienta pentru a umple toate apartamentele goale din intreaga țara, a dezvaluit sambata un fost inalt oficial de la Beijing, potrivit Reuters, citat de Hotnews . Aceasta informație arata cat de grava e situația sectorului imobiliar…

- Fostul ministru de externe al Chinei, Qin Gang, care a fost inlocuit din funcție in luna iulie, a avut o aventura extraconjugala in timp ce era ambasador in SUA, a anunțat, marți, Wall Street Journal, care utilizeaza surse apropiate anchetei, potrivit Mediafax.Informațiile preluate de Reuters arata…

- Autoritațile ucrainene trebuie sa explice declarația consilierului prezidențial Mihailo Podoliak despre "potențialul intelectual slab" al Chinei și Indiei, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, relateaza TASS, conform Rador.„Nu am nicio idee despre…

- Numarul mortilor din cauza unei alunecari de noroi in orasul Xian, din nord-vestul Chinei, a crescut la 21, sase persoane fiind inca disparute, a anuntat, duminica, autoritatea de gestionare a situatiilor de urgenta a orasului, in timp ce China se confrunta cu precipitatii de vara neobisnuit de abundente,…

- Președintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care va fi interzisa orice investiție a companiilor americane in domenii IT sensibile in China și solicita notificarea guvernului pentru alte domenii tehnologice, scrie Reuters.Ordinul autorizeaza Departamentul Trezoreriei sa restricționeze…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi i-a spus omologului sau rus Serghei Lavrov, intr-o convorbire telefonica desfasurata luni, ca Beijingul va mentine o pozitie independenta si impartiala in privinta Ucrainei, in incercarea de a gasi o reglementare politica, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Forumul internațional pe tema protecției ecosistemului de mangrove a fost inaugurat, miercuri, in municipiul Shenzhen din sudul Chinei. Participanții vor aprofunda, cu aceasta ocazie, consensuri globale in aceasta cauza, a declarat purtatorul de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Declarația…