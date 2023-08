Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cheltuit 2,75 milioane de euro pentru fotografii si imagini video cu comisarii sai in perioada cuprinsa intre sfarsitul anului 2019 si aprilie 2023, informeaza joi, 10 august, agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres.Suma a fost dezvaluita in raspunsul oferit de Executivul…

- Schema de ajutor de stat aprobata joi de Comisia Europeana, care se va desfașura pana in 2027, prevede ca padurarii vor primi compensații atunci cand li se va cere sa nu taie copaci din motive de mediu, relateaza Politico.„Schema are ca scop stoparea și inversarea pierderii biodiversitații, imbunatațirea…

- Cincisprezece ani și… continua. De atata vreme a blocat Comisia Europeana solutionarea unui caz deschis in UE impotriva incalcarii regulilor comerciale comunitare de catre Germania. Despre ce e vorba? Este un caz tipic de piața unica. Regiunile germane ar fi impiedicat doua companii, Ikea și Decathlon,…

- Acordul incheiat vineri a fost incheiat dupa luni de discuții și pe fondul presiunilor asupra autoritaților de la Bruxelles din partea statelor UE pentru a modifica clauzele contractului din cauza excesului global de doze de vaccin COVID-19 și a cererii scazute din partea populației, relateaza Reuters.Contractul…

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…