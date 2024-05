Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a fost transformata intr-o intreprindere familiala, unde mai mulți primari care au fost demiși din cauza incompatibilitații au apelat la membrii familiei. Este și cazul a doua familii originare din județul Valcea, care și-au convins copii sau soțiile sa candideze. In acest fel, aceștia puteau…

- Primaria condusa de Emil Boc a renunțat la licitația pentru Centura Metropolitana Cluj-Napoca, dupa ce a primit o singura oferta. Primaria lui Emil Boc a anulat licitația pentru Centura Metropolitana Cluj-Napoca dupa ce a fost depusa o singura oferta, aceea a asocierii CON-A și Dimex. Este a doua oara…

- Primarul comunei Pestera, judetul Constanta, Nicoleta Vrabie a intrat in randurile Partidului National Liberal si candideaza pentru un nou mandat de primar. Nicoleta Vrabie a precizta pentru ZIUA de Constanta ca a venit momentul sa faca acest pas si ca regreta ca nu a facut o mai demult. In anul 2020,…

- Doi frați originari din comuna vasluiana Pogonești au luat decizia de a candida la primaria localitații, unul din partea PSD, iar celalalt de la PNL. Cei doi au motivat alegerea facuta și au declarat ca sunt oameni „hambițoși”. Este vorba, mai exact, de Mihai Apostu, care la momentul actual ocupa funcția…

- Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…

- Militarii romani care au murit in Congo, in timpul atacurilor rebelilor asupra trupelor guvernamentale, erau mercenari in gruparea condusa de fostul luptator in Legiunea Straina, Horatiu Potra.

- Ei ar fi fost angajati tot de un roman, fost luptator in Legiunea straina, cercetat in urma cu mai bine de un deceniu, de DIICOT pentru trafic de droguri si arme.Cei 20 de romani au fost atacati de gruparea de rebeli M23, ieri, 7 februarie, in jurul orei 06:00. Mai bine de 10 ore s-au chinuit colegii…

- „Trebuie un nou inceput pentru Pitești și generația noastra e datoare sa modernizezeacest oraș.” Intr-o conferința de presa susținuta astazi la sediul USR Argeș, senatorul USR Narcis Mircescua realizat un scurt bilanț al coaliției de guvernare PSD-PNL in ultimii doi ani, in timp ceviceprimarul USR Mihai…